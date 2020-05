Honor Introduceert Nieuwe Tablet Honor ViewPad 6

Honor heeft deze week verschillende nieuwe producten aangekondigd, waaronder een nieuwe tablet. De nieuwe tablet heet Honor ViewPad 6 en heeft een 10,4-inch scherm. Hoeveel de tablet kost is nog onduidelijk.

De Honor ViewPad 6 beschikt over een 10,4-inch scherm met een resolutie van 2.000 x 1.200 pixels, een Kirin 985-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 64GB, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 7250 mAh accu. Aan de achterkant vinden we een 13MP camera en voorop een 8MP camera.

De tablet weegt 475 gram, heeft ondersteuning voor WiFi 6 en Bluetooth 5.1 en komt op de markt in de kleuren Titanium Silver, Midnight Black en Emerald Green. Een adviesprijs en releasedatum heeft Honor nog niet bekendgemaakt.