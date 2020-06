Robuuste Samsung Galaxy Watch Opgedoken Bij De FCC

Samsung werkt aan nieuwe versies van de Galaxy Watch-smartwatch. Dit blijkt uit documenten van de Amerikaanse FCC. Samsung voorziet de smartwatch van MIL-STD01-8190G-certificering, wat betekent dat de hardware tegen een stootje kan.

Bij de FCC zijn details en een schets van de nieuwe Samsung Galaxy Watch opgedoken. Er zijn vier verschillende types te onderscheiden, met verschillen in het formaat van de behuizing en lte-ondersteuning. Er komt een 41mm- en een 45mm-variant, dezelfde afmetingen als zijn voorganger.

Bij de FCC is ook een schets verschenen waarop de achterkant van de smartwatch te zien is. Hierop staan een aantal details geschreven, waaronder de aanwezigheid van GPS, LTE en MIL-STD01-8190G-certificering. Ook is de smartwatch waterdicht tot 50 meter diep. Geruchten spreken opnieuw over de aanwezigheid van een roterende bezel, waarmee gebruikers de interface kunnen bedienen.

Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de smartwatch wil introduceren.

via [tweakers]