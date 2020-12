“Samsung Galaxy S20 FE Ontvangt Nog Dit Jaar Android 11-update”

Goed nieuws voor mensen met een Samsung Galaxy S20 FE. Tech-lekker Max Weinbach heeft via Twitter namelijk laten weten dat Samsung van plan is om nog voor het einde van dit jaar een Android 11-update uit te rollen naar de smartphone.

Onlangs deelden wij het Android 11-updateschema van Samsung Egypte, maar hierop ontbraken een aantal toestellen, waaronder de Galaxy S20 FE. Max Weinbach schrijft in een Tweet echter dat de Galaxy S20 FE en de Galaxy Note 20 mogelijk op 14 en 27 december een update naar Android 11 met de One UI 3.0-schil ontvangen. Het ziet er dus naar uit dat de Galaxy S20 FE net als de andere toestellen in de Galaxy S20-serie nog deze maand een update naar de nieuwste versie van Android ontvangt.

Android 11 met One UI 3.0 brengt verschillende nieuwe features met zich mee. Zo zijn onder andere chatbubbels toegevoegd die inkomende berichten van chat-apps in een bubbel op het scherm tonen zodat je kunt reageren zonder de app te openen. Ook zijn er verbeterde notificaties en meer privacy-functies toegevoegd.

Zodra Samsung is begonnen met de uitrol van de update stellen wij jullie op de hoogte.

via [androidplanet]