OnePlus Z Opgedoken In Benchmarktest

OnePlus werkt aan een goedkopere smartphone onder de naam OnePlus Z. De smartphone is nu opgedoken in de eerste benchmarktest, waardoor we nu meer weten over de specificaties van de OnePlus Z.

Nadat eerder al tal van geruchten opdoken over de OnePlus Z of OnePlus 8 Lite heeft de Chinese fabrikant vorige week officieel bekendgemaakt te werken aan een goedkopere smartphone. OnePlus heeft nog geen details gedeeld, maar de website Winfuture schrijft dat de mid-range smartphone, met modelnummer AC2003 nu is opgedoken in de benchmarkresultaten van de benchmarksite Geekbench.

De kloksnelheid bedroeg tijdens het testen 1,8 GHz. Naar verwachting krijgt de smartphone een Snapdragon 765-processor, een mid-range processor met een kloksnelheid van 2,3 GHz en ondersteuning voor 5G. Er is maar liefst 12GB werkgeheugen aanwezig, maar vermoedelijk gaat het hier om de krachtigste versie van de smartphone en komt er ook een variant met 8GB of 6GB werkgeheugen. Het is nog onduidelijk wanneer OnePlus de mid-range smartphone zal introduceren.

via [AW]