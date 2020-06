Disney+ Vanaf 15 September In België Verkrijgbaar

Disney heeft bekendgemaakt dat het bedrijf de streamingdienst Disney+ later dit jaar naar acht nieuwe Europese landen zal uitrollen. Een van deze landen is België, waar de dienst vanaf 15 september te gebruiken is voor 7 euro per maand of 70 euro per jaar.

Disney+ is al sinds vorig jaar in Nederland verkrijgbaar, maar bij onze buren kun je nog steeds geen abonnement afsluiten. Daar komt later dit jaar echter verandering in. Disney heeft namelijk bekendgemaakt dat Disney+ op 15 september naar België, Luxemburg, Portugal, Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden en Denemarken komt. Later komt de dienst ook naar de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Spanje.

Disney+ geeft gebruikers toegang tot een groot aanbod van Disney-, Marvel- en Pixar-films, verschillende series en documentaires van National Geographic. Het assortiment is nog niet zo groot als die van concurrent Netflix, maar Disney zal dit de komende jaren verder uitbreiden.

