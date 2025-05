MediaMarkt Start Telecombedrijf “Let’s Go Mobile”

MediaMarkt heeft een eigen telecombedrijf gelanceerd. De telecomprovider Let’s Go Mobile is een alternatief voor traditionele providers, waarbij het bedrijf zich onder andere richt op het aanbieden van cloudopslag.

Wanneer je een mobiele abonnement afsluit is het gebruikelijk dat je een databundel en belbundel selecteert. Bij Let’s Go Mobile krijg je echter nog een derde bundel. MediaMarkt biedt namelijk onbeperkt cloudopslag aan bij zijn mobiele abonnementen. Met cloudopslag kun je foto’s, video’s, documenten en andere bestanden online opslaan. Deze data wordt op servers in Noorwegen gezet, waardoor de data in Europa blijft en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht is en blijft.

Verder wil MediaMarkt zich richten op het aanbieden van een goede prijs-kwaliteitverhouding en krijgen klanten later de keuze uit meer diensten die je aan je abonnement kunt toevoegen, zoals beveiligingssoftware, diensten van MediaMarkt en zakelijke oplossingen. Let’s Go Mobile maakt gebruik van het mobiele netwerk van KPN. Het afsluiten van een abonnement kan op de website van MediaMarkt.

