Xiaomi Werkt Aan Xiaomi Mi TV Stick Met Android TV

Xiaomi werkt aan een eigen stick waarmee je je tv kunt omtoveren tot een ‘smart tv’ die draait op Android TV. Afbeeldingen, specificaties en de adviesprijs van de Mi TV Stick zijn nu uitgelekt.

Xiaomi gaat de concurrentie aan met de Chromecast-stick van Google. Op de bovenstaande teaser zien we de kleine Xiaomi Mi TV Stick samen met een afstandsbediening. Uit details van de webwinkels AliExpress en Gearbest blijkt dat Xiaomi twee varianten wil introduceren. De eerste kan streamen met een Full HD-resolutie en heeft een 2,0 GHz quad-core processor, 1GB werkgeheugen en 8GB opslagruimte. Deze uitvoering kost bij de webshops ongeveer 58 euro. Let wel op dat deze prijzen waarschijnlijk niet officieel zijn.

Er komt echter ook een duurdere versie. Deze is uitgerust met een quad-core Amlogic S905Y2-processor, 2GB werkgeheugen, 8GB opslagruimte en ondersteuning voor 4K-streamen. De duurdere versie staat in de winkel voor ongeveer 120 euro. Beide versies draaien op een versie van Android TV die is gebaseerd op Android 9 (Pie).

Het is nog onduidelijk wanneer Xiaomi de Mi TV Stick wil introduceren, maar volgens GearBest kan de webwinkel het apparaatje tussen 29 juni en 7 juli verzenden.

via [AW]