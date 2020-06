Samsung Start Uitrol Android 10 Voor Galaxy Tab S5e

Samsung is begonnen met de uitrol van Android 10 voor de Galaxy Tab S5e. De update brengt een hoop nieuwe functies met zich mee en installeert ook de beveiligingspatch van juni 2020. De update rolt als eerste uit in Engeland.

Samsung introduceerde begin 2019 een nieuwe tablet onder de naam Galaxy Tab S5e. Deze minder dure tablet verscheen op de markt met Samsung’s One UI-schil die is gebaseerd op Android 9 (Pie). Samsung is nu echter begonnen met de uitrol van One UI 2.1. Deze versie is gebaseerd op Android 10. One UI 2.1 brengt een hoop nieuwe functies met zich mee, waaronder een volledige donkere modus, Digitaal Welzijn, gebarennavigatie, QuickShare en nieuwe camera-features.

De update is nog niet in de Benelux te downloaden, maar als de uitrol in Engeland zonder problemen verloopt zal de uitrol in Nederland en België snel volgen. Je ontvangt een notificatie zodra de update beschikbaar is, of je kunt handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [AW]