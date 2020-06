Huawei P40 Pro+ Nu In Nederland Verkrijgbaar

Huawei heeft deze week de Huawei P40 Pro+ uitgebracht in Nederland. De smartphone beschikt over zeer krachtige specificaties en krijgt een flink prijskaartje van 1399 euro met zich mee. Een groot nadeel is het ontbreken van Google Services.

De Huawei P40 Pro+ is de krachtigste variant van de P40-serie. De smartphone beschikt over een 6,58-inch 90Hz OLED-scherm, een Kirin 990-processor met 5G-modem, 8GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 4200mAh accu met ondersteuning voor 40W draadloos laden. In de uitsparing van het scherm vinden we een 32MP selfie-camera. De rear-camera bestaat uit vijf lenzen, namelijk een 50MP hoofdlens, een 40MP ultragroothoeklens, een 8MP telelens, een 8MP periscoop telefotolens en een Time-of-flight-sensor. De camera kan tot 10x optisch inzoomen.

Helaas ontbreekt Google Services, waardoor je geen gebruik kunt maken van de Google Play Store, Google Maps, YouTube en de andere diensten van Google. Als alternatief komt Huawei met Huawei AppGallery.

De Huawei P40 Pro+ is verkrijgbaar in de kleuren keramiek zwart of kermiek wit voor een adviesprijs van 1399 euro. Tijdelijk ontvang je de Huawei FreeBuds 3i t.w.v. €99,- cadeau.

via [droidapp]