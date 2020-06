“Introductie Motorola Edge Lite Op 7 Juli”

Motorola teaset de lancering van een nieuwe smartphone op 7 juli. Waarschijnlijk krijgen we op deze dag de Motorola Edge Lite te zien, een goedkopere versie van de huidige Motorola Edge. Er zijn al verschillende specificaties uitgelekt.

Geruchten over de Motorola Edge Lite gaan al weken rond. Nu Motorola de introductie van een nieuwe smartphone teaset verwachten we dan ook dat het gaat om de Edge Lite. Volgens de geruchten beschikt de Edge Lite over een 6,7-inch Full HD 90Hz-scherm met in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 765-processor met 5G-modem, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4700 mAh accu met 18 watt snellader, een 8MP + 2MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdcamera en 16MP, 8MP en 5MP lenzen.

We krijgen de Motorola Edge Lite dus vermoedelijk op 7 juli te zien tijdens een online persconferentie. De smartphone krijgt waarschijnlijk een adviesprijs mee van 399 euro, maar het is nog onduidelijk of de Motorola Edge Lite naar Nederland komt.

via [AW]