Samsung Galaxy M52 5G Officieel

Zonder grote aankondiging heeft Samsung de Galaxy M52 5G geplaatst op de Duitse en Poolse website van de fabrikant. Als we naar de specificaties kijken zien we veel gelijkenissen met de populaire Galaxy A52s.

De Galaxy M-serie bestaat uit toestellen met degelijke specificaties voor niet al te veel geld. De Galaxy M52 5G is de nieuwste smartphone in deze serie en beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels en een ronde uitsparing voor een 32MP selfie-camera. Intern vinden we een nog onbekende 2,4 Ghz chipset met 5G-ondersteuning. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de Snapdragon 778G 5G-processor. Verder heeft de smartphone 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 5MP macrolens.

De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant in de aan/uit-knop en het is voor het eerst dat Samsung bij een mid-range smartphone de 3.5mm koptelefoonaansluiting weglaat. De Galaxy M52 5G heeft een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, maar in de doos zit echter een 15W snellader. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en lichtblauw. Een adviesprijs of releasedatum hebben we nog niet.

via [AW]