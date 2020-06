Samsung Galaxy Watch 3 Te Zien Op Gelekte Afbeelding

Onlangs doken een aantal foto’s op van een aankomende Samsung smartwatch en nu is dezelfde smartwatch te zien op een officiële persafbeelding. De persafbeelding van de Samsung Galaxy Watch 3 is gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Evan Blass.

De gelekte afbeelding laat niks aan de verbeelding over. We zien dat de Galaxy Watch 3 “SM-R840” een 45mm behuizing heeft met een gekartelde draairing en een lederen polsband. Aan de rechterkant zien we twee knoppen. De SM-R840 is de grotere uitvoering. Eerder zagen we dat Samsung ook een 41mm uitvoering zal lanceren.

De grotere variant heeft een 1,4-inch scherm en een 11,1 millimeter dikke behuizing. De Galaxy Watch 3 draait op Samsung’s eigen besturingssysteem Tizen. Naar verwachting zal Samsung de smartwatch eind juli officieel introduceren.

via [galaxyclub]