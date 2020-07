Google Toont Beelden Van Nieuwe Nest-speaker

Geruchten over een nieuwe Nest-speaker gaan nu al een tijdje rond, maar Google heeft nu een officiële afbeelding en een korte video gedeeld die de komst van de speaker bevestigen. Op de beelden zien we de speaker in verschillende kleuren.

Google heeft de beelden gestuurd naar verschillende media, waaronder Mishaal Rahman van XDA Developers. Op de bovenstaande afbeelding zien we een lichtblauwe speaker, maar in de video zien we nog drie andere kleuren. Google heeft nog geen introductiedatum bekendgemaakt. Waarschijnlijk krijgen we de nieuwe Nest-speaker te zien op het volgende Made by Google-event. Vorig jaar vond dit evenement plaats in oktober.

De nieuwe speaker is waarschijnlijk de opvolger van de Google Home uit 2016. Geruchten over een verbeterde Google Home, met grotere drivers voor een betere geluidskwaliteit, gaan nu namelijk al een tijdje rond. Google heeft gekozen voor een nieuw fris design met nieuwe kleuren. Voorop zien we vier witte stipjes die oplichten wanneer je de Google Assistent gebruikt of het volume aanpast.

Zodra we meer weten over Google’s aankomende Nest-speaker delen wij dit met jullie.

