Nieuwe Samsung Galaxy Buds-oortjes Te Zien In Verschillende Kleuren

Samsung zal volgens de geruchten binnenkort nieuwe volledig draadloze oordopjes introduceren. Deze oordopjes, die vermoedelijk de naam ‘Galaxy Buds Live’ meekrijgen, zijn nu in verschillende kleuren te zien op gelekte afbeeldingen.

Samsung heeft op 5 augustus een Unpacked-event ingepland, waar de fabrikant de nieuwste smartphones zal introduceren. Naast de smartphones verwachten we ook de ‘Galaxy Buds Live’. De draadloze oordopjes hebben een volledig nieuw ontwerp gekregen en zijn nu te zien op twee afbeeldingen die zijn gelekt door tech-lekker Evan Blass.

Op de afbeeldingen zien we dat het design van de Galaxy Buds Live veel weg heeft van een kidneyboon. Aan de achterkant van de oordopjes zien we een soort speaker en twee gaatjes waarin vermoedelijk twee microfoons verborgen zitten. Deze microfoons worden gebruikt voor telefoongesprekken en spraakopdrachten. Op een afbeelding die Winfuture heeft gedeeld zien we ook hoe de oordopjes in het oor zitten.

De Galaxy Buds Live komt met een oplaadcase die de oordopjes meerdere keren kan opladen. Uit de onderstaande afbeelding kunnen we opmaken dat de oordopjes in ieder geval in de kleuren wit, zwart en Mystic Bronze op de markt verschijnen. Volgens de geruchten beschikken de oordopjes over ingebouwde opslagruimte, zodat je naar muziek kunt luisteren zonder te verbinden met je smartphone.

