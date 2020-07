Realme X50 5G Nu In Nederland Te Koop

Realme heeft de Realme X50 5G uitgebracht in Nederland. De Realme X50 5G is een mid-range smartphone met een 120Hz-scherm, een Snapdragon 765G-processor en een vierdubbele camera. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 349 euro.

Realme heeft de Realme X50 5G eerder al geïntroduceerd, maar vanaf nu verscheept de Chinese fabrikant de smartphone ook naar Nederland. De X50 5G heeft een 6,57-inch LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, een Snapdragon 765G-processor met 5G-modem, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4200 mAh accu en een vingerafdrukscanner aan de zijkant.

In de linkerbovenhoek van het scherm zien we een dubbele selfie-camera met een 16MP hoofdlens en een dieptelens. Achterop vinden we een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Realme X50 5G is verkrijgbaar via de officiële website van de fabrikant voor 349 euro.

via [AW]