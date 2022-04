Sony Evenement Op 11 Mei: Introductie Van Xperia 1 IV

De Japanse fabrikant Sony heeft via een teaser een nieuw evenement aangekondigd dat op 11 mei zal plaatsvinden. Tijdens dit evenement gaat Sony een nieuwe vlaggenschip-smartphone introduceren. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de Xperia 1 IV.

Sony heeft op YouTube een teaser geplaatst die heel erg doet vermoeden dat we over een kleine twee weken de Xperia 1 IV te zien krijgen. We zien namelijk beelden van de voorgaande Xperia 1-toestellen. Aan het einde van de teaser zien we de tekst “Next ONE is coming“.

De eerste renders van de Xperia 1 IV zijn vorige maand al uitgelekt. De smartphone beschikt volgens de geruchten over een 6,5-inch AMOLED-scherm met een 4K-resolutie, een 21:9-beeldverhouding en een 120Hz verversingssnelheid. De vingerafdrukscanner zit opnieuw aan de zijkant en de smartphone heeft nog steeds een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Achterop vinden we een driedubbele camera met een nieuwe 50MP lens die 8K beelden kan maken. Ook zal er weer een periscooplens met optische zoom aanwezig zijn.









De Xperia 1 III verscheen vorig jaar op de markt voor 1299 euro, dus voordelig zal de Xperia 1 IV niet zijn.

via [AW]