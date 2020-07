Xiaomi Redmi 9A en 9C Aangekondigd Voor Europese Markt

Xiaomi heeft twee nieuwe budget-smartphones aangekondigd voor de Europese markt. De Redmi 9A krijgt een adviesprijs mee van slechts 99 euro. De Redmi 9C kost 119 euro. Een exacte releasedatum hebben we nog niet.

De Redmi 9A is een instapmodel met een 6,53-inch scherm (1600 bij 720 pixels), een MediaTek-processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 13MP rear-camera, een 5MP selfie-camera, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een 5000 mAh accu zonder ondersteuning voor snelladen. De Redmi 9A draait op Android 10 met de MIUI 12-schil en verschijnt op de markt in de kleuren groen, grijs en blauw.

De Xiaomi Redmi 9C heeft dezelfde accu, selfie-camera en scherm, maar beschikt over een iets krachtigere MediaTek-processor, 2GB of 3GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte, een vingerafdrukscanner en een driedubbele rear-camera, bestaande uit een 13MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een dieptelens. De Redmi 9C kost 119 euro (2GB + 32GB) of 139 euro (3GB + 64GB).

via [androidplanet]