“Samsung Galaxy S22 Krijgt Ook In Europa Een Qualcomm-processor”

Volgens de laatste berichten zal Samsung de Galaxy S22-serie wereldwijd uitbrengen met een processor van Qualcomm. Waarschijnlijk gaat het om de Snapdragon 989-processor. Voorheen was het de traditie om de Galaxy S-toestellen in Europa uit te rusten met een Exynos-processor.

Samsung bracht de voorgaande Galaxy S-smartphones doorgaans uit in twee verschillende uitvoeringen. In Europa kreeg de smartphone een Exynos-processor en in veel andere landen was de smartphone uitgerust met een Qualcomm-processor. Bij de aankomende Galaxy S22 zal Samsung deze traditie mogelijk breken. De website LetsGoDigital schrijft namelijk dat alle modellen van de Galaxy S22 met een Qualcomm-chipset op de markt verschijnen.

Het plotselinge besluit om alle toestellen te voorzien van een Qualcomm-processor heeft volgens de bron te maken met het wereldwijde chiptekort. Afgelopen jaar zagen we dat veel bedrijven hier last hadden en dat zal in 2022 nog steeds merkbaar zijn. Samsung kiest bij de Galaxy S22 hoogstwaarschijnlijk voor de Snapdragon 989-processor. Dit is een aankomende chipset die volgend jaar in meerdere vlaggenschip-smartphones te vinden zal zijn, waaronder de Xiaomi 12.

Neem de geruchten voorlopig nog wel met een korrel zout, want we zijn nog drie maanden verwijderd van de officiële introductie.

via [AW]