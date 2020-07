OPPO Introduceert 125W Oplader

Oppo heeft een viertal opladers aangekondigd die je smartphone heel snel kunnen opladen. Eén van deze laders is voorzien van OPPO’s 125W snellaadtechnologie, waarmee een smartphone na 20 minuten aan de lader weer volledig is opgeladen.

In totaal heeft Oppo vier opladers aangekondigd, namelijk een 125W snellader, een draadloze 65W AirVOOC-lader, een ultrakleine draagbare 50W mini SuperVOOC snellader en een 110W mini snellader. In een persbericht schrijft Oppo dat een geavanceerd versleutelingsalgoritme en nauwkeurige temperatuurregelaars garant staan voor veilig en efficiënt gebruik. De fabrikant heeft gekozen voor lichte, dunne en draagbare designs.

Jeff Zhang, Chief Charging Technology Scientist bij OPPO zei: “De versnelde wereldwijde uitrol van 5G en de toenemende diversificatie van toepassingen met een hoog energieverbruik, waaronder gaming en videoweergave, vormen nieuwe uitdagingen voor de batterijduur en voor het opladen van mobiele telefoons. OPPO is pionier op het gebied van snelladen sinds de lancering van VOOC Flash Charge in 2014. We bouwen onze expertise nu verder uit op het gebied van krachtige, draadloze en ultrakleine oplaadtechnologieën om gebruikers een veilige, efficiënte en supersnelle oplaadervaring te bieden.“

De opvallendste oplader is de 125W Flash Charge. Deze lader kan een 4000 mAh batterij in 20 minuten volledig opladen. Slechts 5 minuten aan de lader zorgt voor een accucapaciteit tot wel 41%. Ingebouwde sensoren zorgen ervoor dat de temperatuur van de smartphone niet hoger wordt dan 40 graden.

Voor smartphones met ondersteuning voor draadloos opladen heeft Oppo de 65W AirVOOC aangekondigd. Deze draadloze snellader kan een 4000 mAh batterij in 30 minuten volledig opladen. De technologie bezit vijfvoudige veiligheidsmaatregelen en een detecteerfunctie voor vreemde voorwerpen. Tevens is de draadloze snellader compatibel met de Qi-standaard.

Het is nog onduidelijk wanneer Oppo deze opladers op de markt brengt.