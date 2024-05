“OnePlus Open 2 Met Kleinere Vouw Komt Begin 2025”

OnePlus werkt aan een opvolger van de OnePlus Open en de eerste geruchten over de nieuwe vouwbare smartphone zijn inmiddels opgedoken in het geruchtencircuit. De OnePlus Open 2 krijgt volgens de berichten onder andere een verbeterde scharnier, die een nog minder opvallende vouw achterlaat.

OnePlus zou hard werken aan verbeterde scharnieren voor de OnePlus Open 2. De nieuwe scharnier moet ervoor zorgen dat het scherm nog platter kan worden opengevouwen, waardoor de vouw in het scherm kleiner is. De vouw in het midden van het scherm is voor velen het grootste nadeel van vouwbare smartphones en fabrikanten doen er daarom alles aan om deze vouw zo onopvallend mogelijk te maken.

De geruchten spreken verder over de aanwezigheid van een Snapdragon 8 Gen 4-processor. Dit zou betekenen dat OnePlus gelijk de sprong maakt van de Snapdragon 8 Gen 2 in de OnePlus Open, naar de 8 Gen 4 in de OnePlus Open 2. De fabrikant slaat de Snapdragon 8 Gen 3 dus over. Dit zou echter wel betekenen dat de OnePlus Open 2 waarschijnlijk pas in 2025 op de markt verschijnt, omdat de Snapdragon 8 gen 4-chipset niet op tijd klaar zou zijn voor een lancering in 2024.

Op dit moment gaat het echter slechts om geruchten en heeft OnePlus zelf nog niks naar buiten gebracht.

via [AW]