Huawei’s Omzet Steeg In Eerste Helft 2020 Met 13 Procent

Ondanks de vele sancties vanuit de Verenigde Staten zag Huawei zijn omzet in de eerste helft van 2020 met 13 procent groeien in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De meeste omzet komt uit de verkoop van smartphones en andere producten voor consumenten.

Huawei heeft de omzet van het eerste half jaar van 2020 bekend gemaakt. De Chinese fabrikant geeft aan dat de omzet met 13,1 procent is gestegen in vergelijking met vorig jaar. 56 procent van de omzet komt uit de verkoop van telefoons en andere consumenten producten, 35 procent uit de verkoop van netwerkapparatuur en 8 procent via Huawei’s enterprise-business. De nettowinstmarge steeg van 8,7 procent naar 9,2 procent.

De cijfers laten onder andere zien hoe groot Huawei in thuisland China is, aangezien het merk dit jaar een stuk minder succesvol is in Amerika en Europa. Toch is het nog maar de vraag of de tweede helft van 2020 net zo succesvol zal zijn. De VS overweegt namelijk nog meer sancties die Huawei ervan verhinderen om eigen chipsets te laten bouwen door het Taiwanese bedrijf TSMC en de UK heeft besloten om Huawei te weren als fabrikant van netwerkapparatuur voor 5G. Daarnaast zal de marktaandeel van smartphones in Europa steeds verder afnemen.

