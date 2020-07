Xiaomi Brengt ‘Mi Band 5’ En ‘True Wireless Earphones 2 Basic’ Uit In Nederland

Xiaomi heeft tijdens een online lanceringsevenement bekend gemaakt dat de fitnesstracker Mi Band 5 en de volledig draadloze oordopjes True Wireless Earphones 2 Basic in Nederland op de markt verschijnen. Beide producten kosten 39,99 euro.

De Mi Band 5 is een verbeterde versie van de populaire Mi Band 4. De nieuwe fitnesstracker heeft een 1,1-inch scherm met een resolutie van 126×294 pixels, een 125mAh accu, 16MP opslagruimte, een hartslagmeter, een accelerometer, een gyroscoop en ondersteuning voor Bluetooth 5.0. Ook heeft de Mi Band 5 een nieuwe oplader. Deze zit nu aan de achterkant en werkt via een magnetische connector. Hierdoor hoef je de trackers niet eerst uit het polsbandje te halen om de accu op te laden.

De Mi Band 5 krijgt in de Benelux een adviesprijs mee van 39,99 euro, maar Xiaomi maakt later bekend wanneer en bij welke verkooppunten de Mi Band 5 verkrijgbaar is.

De Chinese fabrikant brengt ook de volledig draadloze Mi True Wireless Earphones 2 Basic oordopjes in Nederland op de markt. Deze oordopjes hebben een accuduur van 5 uur, maar in combinatie met de oplaadcase kun je 20 uur naar muziek luisteren. Er is ondersteuning voor ruisonderdrukking en via touch-bediening kan je media starten of pauzeren.

De Mi True Wireless Earphones 2 Basic kost 39,99 euro, maar Xiaomi heeft nog geen releasedatum gegeven.

via [AW]