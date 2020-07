Samsung Galaxy A31 In Nederland Verkrijgbaar Voor 260 Euro

Samsung heeft eerder deze maand de Galaxy A31 geïntroduceerd en de smartphone is nu in Nederland verkrijgbaar. De Galaxy A31 krijgt een adviesprijs mee van 299 euro, maar is al verkrijgbaar vanaf 260 euro.

De Samsung Galaxy A31 is een nieuwe budget-smartphone met een 6,4-inch scherm (2400×1080 pixels), een in-display vingerafdrukscanner, een MediaTek Helio P65-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen. De 20MP selfie-camera zit verwerkt in een druppelnotch en de rear-camera bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens, een 5MP macrolens en een dieptelens.

De Samsung Galaxy A31 heeft een adviesprijs meegekregen van 299 euro, maar is bij verschillende webwinkels nu al in de aanbieding. Zo betaal je bij MediaMarkt momenteel 259 euro.

