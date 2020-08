“Xiaomi Lanceert Volgend Jaar Smartphones Met Camera Achter Scherm”

Xiaomi is van plan om volgend jaar smartphones op de markt te brengen die zijn uitgerust met een selfie-camera achter het scherm. Xiaomi maakt hiervoor gebruik van de derde generatie Under-Display Camera, met een nieuwe pixelindeling, wat de schermkwaliteit moet verbeteren.

Xiaomi heeft laten weten dat de Chinese fabrikant volgend jaar start met de massaproductie van smartphones met een frontcamera achter het scherm. Het scherm laat licht door via de ruimte tussen de subpixels van de nieuwe pixelindeling. Het paneel heeft een rgb-subpixelindeling, maar het is nog onduidelijk om welk paneeltype het gaat.

Volgens Xiaomi levert de derde generatie van zijn Under-Display Camera-techniek dankzij een nieuwe pixelindeling in combinatie met algoritmes dezelfde prestaties als reguliere frontcamera’s. Ook is de beeldkwaliteit van het scherm over het hele oppervlak gelijk. Bij vorige versies van de Under-Display Camera-techniek was de beeldkwaliteit van het scherm lager op de plek waar de camera achter het scherm zit. We weten nog niet wanneer Xiaomi de eerste smartphone met Under-Display Camera-techniek zal introduceren.

via [tweakers]