Xiaomi Introduceert Augmented Reality-bril “Xiaomi Smart Glasses”

Xiaomi heeft deze week een slimme bril aangekondigd die draait op Android. De Smart Glasses, die een augmented reality-ervaring moet leveren, is echter nog wel slechts een concept.

Nadat Google jaren geleden al de Google Glass lanceerde, dat geen groot succes is geworden, zien we dat steeds meer bedrijven interesse tonen in dergelijke producten. Na bedrijven als Facebook, Amazon en Razer zien we dat ook Xiaomi interesse toont in slimme brillen. Xiaomi heeft daarom het concept Smart Glasses gepresenteerd.

Xiaomi laat wel weten dat het nog echt om een concept gaat en dat er geen plannen zijn om het product snel op de markt te brengen. Wel is Xiaomi serieus bezig met de technologie achter de Smart Glasses, die ook verder gaat dan bij de meeste andere slimme brillen. De Xiaomi Smart Glasses is onder andere uitgerust met een MicroLED-scherm. Een dergelijk scherm is compacter om te implementeren dan een reguliere OLED-scherm. Het schermpje is slechts 0,13 inch groot, maar doordat het scherm op een speciale manier gereflecteerd wordt op het rechtse brilglas lijkt het beeld veel groter. Het monochroom paneeltje toont wel maar één kleur.

De Smart Glasses draait op Android en is te gebruiken voor taken als navigatie, het lezen van inkomende berichten en telefoneren. Ook kun je dankzij een ingebouwde 5MP camera foto’s maken. Er is zowel ondersteuning voor Bluetooth als WiFi. Een eventuele releasedatum of mogelijke adviesprijs heeft Xiaomi nog niet gegeven.

via [AW]