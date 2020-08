“Samsung Galaxy Z Fold 2 Kost 1999 Euro”

De Britse tak van Samsung heeft de prijs van de opvouwbare Galaxy Z Fold 2 uitgelekt. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 1999 euro en is vanaf 17 september verkrijgbaar.

Samsung heeft op 1 september een tweede Unpacked-evenement ingepland om alle details van de Galaxy Z Fold 2 te onthullen. Dan krijgen we naast alle specificaties ook de releasedatum en adviesprijs te horen. Via de Britse website van Samsung is echter al wat informatie naar buiten gebracht. Op de pre-order-pagina van de Galaxy Z Fold 2 staat namelijk een prijs en een leveringsdatum.

Samsung UK laat weten dat de smartphone 1799 pond kost, wat overeenkomt met een prijs van 1999 euro. De Galaxy Z Fold 2 is dus 100 euro goedkoper dan zijn voorganger. Ondanks dat het een enorm hoge prijs blijft is het goed om te zien dat de vouwbare technologie langzaam in prijs verlaagd. De komende jaren zal de technologie verder verbeteren terwijl de toestellen steeds betaalbaarder worden.

In het Verenigd Koninkrijk gaat de Samsung Galaxy Z Fold 2 vanaf 18 september in de verkoop en de eerste leveringen gebeuren op 17 september. Het is onduidelijk of dezelfde datums ook voor de Benelux gelden.

via [AW]