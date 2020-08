“Xiaomi Werkt Aan Mi 10T (Pro)”

De Chinese fabrikant Xiaomi zou werken aan de Mi 10T-serie. Het gaat om twee high-end smartphones met de namen Xiaomi Mi 10T en Mi 10T Pro. Via XDA Developers zijn nu verschillende beelden en specificaties opgedoken.

Volgens de bron krijgen beide smartphones een driedubbele rear-camera. De Mi 10T Pro krijgt een 108MP hoofdlens en de reguliere Mi 10T krijgt een 64MP hoofdlens. Vermoedelijk zijn de andere lenzen een groothoeklens en een telelens. De Mi 10T Pro krijgt verder een 5000 mAh accu, een amoled-display met een ververssnelheid van 144Hz, een Snapdragon 865 of 865 Plus-processor en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Overige specificaties ontbreken nog.

De Xiaomi Mi 10T Pro zou te zien zijn op de onderstaande foto’s en renders. Op de achterkant vinden we de rechthoekige camera-module met een grote hoofdlens en een flitser. De smartphone is te zien in de kleuren blauw, zilver en lila. Volgens de Twitter-gebruiker die de beelden deelde komt er ook een Lite-uitvoering van de Mi 10T.

Volgens XDA Developers komt de Xiaomi Mi 10T-serie ook naar Europa, maar een adviesprijs of releasedatum hebben we nog niet.

