Wat er allemaal komt kijken bij het afsluiten van een telefoonverzekering

Ben je ouder dan een jaar of dertig, dan kun je je wellicht de tijd zonder mobiele telefoons nog herinneren. Vanaf de ‘uitbraak’ in 1994 is het snel gegaan. Anno 2020 is er slechts een piepklein percentage van de Nederlandse bevolking dat geen flauw benul heeft wat een mobiele telefoon is. zelf geen smartphone bezit of daar geen toegang tot heeft.

Die conclusie is allesbehalve overdreven, aangezien accountants- en advieskantoor Deloitte heeft onderzocht dat in 2017 maar liefst 93 procent van de Nederlanders ofwel in het bezit is van een smartphone, of daar tenminste toegang tot heeft. Een fun fact is dat ‘we’ daarmee koploper zijn in het rapport, dat nog dertig andere landen waaronder China (89%) bevat.

Met allerlei moderne applicaties zoals bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook en Instagram, supersonische camera’s op voor- en achterkant en allerlei andere technische hoogstandjes is de waarde van mobiele telefonie flink toegenomen. Kijk maar eens naar de prijzen van de nieuwste iPhone, we overdrijven niet als je daar een eurootje of 1.000 voor dient uit te geven.

Net als bij laptops, waar een laptop verzekering voor bestaat, kun je bij het kopen van een mobiele telefoon ook kiezen voor het afsluiten van een verzekering. In dit artikel gaan we daar dieper op in.

De kosten een verzekering kunnen uiteenlopen

Om de veelgestelde vraag ‘wat is een telefoonverzekering’ direct te beantwoorden: Kort gezegd kun je je middels een telefoonverzekering (gedeeltelijk) indekken tegen eventuele schade die gebeuren door ongelukken en / of diefstal.

Verkopers van mobiele telefoons bieden vrijwel standaard een verzekering aan. Sommige kopers worden al panisch van de woorden ‘extra kosten’ zonder op de hoogte te zijn van wat het precies inhoudt, met als gevolg een onverzekerd toestel. Of dit nadelig is? Dat kunnen we niet voor je bepalen, een ieder moet doen wat hij / zij denkt dat het beste is.

De kosten van een telefoonverzekering kunnen verschillen, afhankelijk van welke soort je kiest. Als we bijvoorbeeld op de website kijken van Vodafone, dan zijn er een tweetal particuliere verzekeringen die je kunt kiezen, die beide verschillende aspecten dekken. De goedkoopste variant betreft de ‘Garant Basis’, afhankelijk van de toestelwaarde betaal je maandelijks tussen de €5,50 euro en €13,00 euro. Het verschil met de ‘Garant Top’ is dat je bij de basisvariant achter het net vist wanneer je je toestel verliest en / of wanneer je de dupe bent van zakkenrollers.

Het is van belang dat wanneer je besluit om een dergelijke verzekering af te sluiten, je je eerst goed laat informeren over wat nu precies gedekt wordt en wat de kosten zijn. Vraag de informatie daarom op papier, zodat je geen haastige beslissingen maakt en het thuis nog even op je gemak kunt doorlezen. Het is namelijk niet verplicht om direct een verzekering af te sluiten.

Voordat we het vergeten: in de meeste telefoonverzekeringen is ook een verplicht eigen risico opgenomen. Bij Vodafone bedraagt dit €45,00, maar dit kan bij een andere aanbieder hoger of lager uitvallen. Wil je graag vergelijkingsmateriaal tot je beschikking hebben? Als je op deze link klikt kom je op een website die telefoonverzekeringen met elkaar vergelijkt. Wel zo handig!

Check je andere verzekeringen om dubbele betalingen te voorkomen

Heb je toevallig een inboedel- en / of reisverzekering? Het kan zijn dat er in die polis is opgenomen dat je telefoon is verzekerd tegen bijvoorbeeld diefstal en / of verlies. Daarnaast is het zo dat je middels wettelijke garantie (24 maanden) automatisch bent verzekerd tegen zaken die buiten jouw schuld zijn ontstaan. Denk hierbij aan buiten abnormale slijtage en fouten met betrekking tot de software.

Check dus te allen tijde de voorwaarden van je lopende verzekeringen. Niets is zo vervelend als dubbel betalen.

Verzekeraars

Huh, wat!? Het klinkt best logisch als we stellen dat verzekeraars er niet om zitten te springen jou uit te betalen. We hebben inmiddels vernomen dat er een toestel bestaat dat onverwoestbaar is, alleen heeft niet iedereen die. We bedoelen, kijk eens naar die enorme kantoorpanden, die zijn niet uit de grond gestampt dankzij ongecontroleerde uitbetalingen.

Het kan dus inderdaad zo zijn dat de door jou geclaimde schade tot verhitte discussies leidt met de verzekeraar. Hieronder sommen we twee voorbeelden voor je op, die tot problematiek kunnen leiden.

Wanneer je bijvoorbeeld op straat wordt overvallen, zullen veel verzekeraars alleen de schade vergoeden als blijkt dat er geweld is gebruikt en je je toestel onder dwang hebt moeten afstaan. Het probleem in deze kan zijn dat je dient te bewijzen dat dit op die manier gebeurd is.

Stel je voor dat je mobieltje wordt gestolen en er worden vervolgens kosten mee gemaakt? Je bent verplicht je simkaart binnen 24 uur nadat je diefstal hebt opgemerkt te laten blokkeren. Feitelijk ben je dus maar voor die periode verzekerd.