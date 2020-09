Nokia 2.4 En Nokia 3.4 Officieel Aangekondigd

HMD Global heeft tijdens een online presentatie de Nokia 2.4 en de Nokia 3.4 aangekondigd. De twee budget-smartphones krijgen drie jaar lang updates en een adviesprijs mee van 129 euro en 149 euro.

De Nokia 2.4 verschijnt eind september in Nederland op de markt in de kleuren Dusk, Fjord en Charcoal voor 129 euro. De smartphone beschikt over een 6,5-inch HD+ LCD-scherm, een MediaTek Helio P22-processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 4.500 mAh accu met een ouderwetse micro-usb aansluiting, een 13MP + 2MP dual-camera, een 5MP selfie-camera, een vingerafdrukscanner op de achterkant en een fysieke Google Assistent-knop. De Nokia 2.4 draait op de Android One-versie van Android 10.

De Nokia 3.5 is vanaf de tweede helft van oktober verkrijgbaar voor 149 euro en heeft dankzij de ronde uitsparing voor de selfie-camera een iets luxere uitstraling. De smartphone beschikt over een 6,39-inch HD+ LCD-scherm, een Snapdragon 460-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 4.000 mAh accu met usb-c poort, een NFC-chip, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. Net als de Nokia 2.4 heeft de Nokia 3.4 een vingerafdrukscanner aan de achterkant en een fysieke Google Assistent-knop. De smartphone draait op de Android Go-versie van Android 10.