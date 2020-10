Samsung Galaxy M11 Nu In Nederland Beschikbaar

Samsung heeft de Galaxy M11 uitgebracht in Nederland. De Galaxy M11 is een budget-smartphone met een 6,4-inch scherm en een 5000mAh accu die een adviesprijs meekrijgt van 159 euro.

De Samsung Galaxy M11 is een goedkope smartphone die beschikt over een 6,4-inch LCD-scherm met een HD+ resolutie, een Snapdragon 450-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu, een vingerafdrukscanner aan de achterkant, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP dieptelens.

De Galaxy M11 draait op Android 10 met de One UI 2.0-schil en is bij Coolblue verkrijgbaar voor 159 euro in de kleuren zwart en blauw.