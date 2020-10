“Onderzoek: Nokia Heeft Beste Updatebeleid”

Counterpoint heeft onderzoek gedaan naar het updatebeleid van smartphone-fabrikanten. Volgens het onderzoek doet Nokia het beter dan alle andere fabrikanten, zowel met de uitrol van Android-updates als met de uitrol van beveiligingspatches.

Het onderzoeksbureau Counterpoint Research heeft een rapport gepubliceerd met zogeheten “Trust Rankings” van smartphone-fabrikanten. Hierbij heeft het bureau onder andere gekeken naar Android-updates, beveiligingsupdates en de bouwkwaliteit. HMD Global, de fabrikant van Nokia-smartphones, staat in dit onderzoek op de eerste plek. Vorig jaar stond Nokia in hetzelfde onderzoek ook al bovenaan. In het nieuwe onderzoek keek Counterpoint naar de smartphones die tussen Q3 2019 en Q2 2020 werden verkocht.

In het onderstaande overzicht zien we dat de update naar Android 10 werd uitgerold naar maar liefst 20 Nokia-toestellen. Dit zijn alle smartphones die Nokia in deze periode verkocht. OnePlus heeft ook alle smartphones geüpdatet naar Android 10, maar deze fabrikant verkocht tussen Q3 2019 en Q2 2020 slechts 7 verschillende toestellen. Samsung staat op de derde plek, waarbij het aantal toestellen die een Android 10-update hebben ontvangen op 89 procent uit komt. We moeten echter wel in gedachten houden dat Samsung veel meer smartphones in de verkoop heeft.

Qua beveiligingsupdates doet Nokia het net zo goed. Alle Nokia-smartphones ontvingen elke maand de nieuwste beveiligingspatch. OnePlus staat opnieuw op de tweede plek en Samsung op de derde plek. Samsung heeft ervoor gekozen om veel oudere en goedkopere smartphones elk kwartaal te voorzien van de nieuwste beveiligingspatch, in plaats van elke maand. Alleen de nieuwe en duurdere smartphones ontvangen een maandelijkse beveiligingsupdate.

Als laatste heeft Counterpoint Research gekeken naar de bouwkwaliteit van smartphones. Hieruit blijkt dat Nokia beter is dan gemiddeld. In het onderstaande overzicht zien we de score van Nokia-smartphones tegenover de gemiddelde score van alle fabrikanten bij elkaar.

