Vier Jaar Oude Samsung Galaxy S7 Ontvangt Update

Goed nieuws voor mensen die nog een Samsung Galaxy S7 of S7 Edge in hun bezit hebben. Ondanks dat de toestellen al meer dan vier jaar oud zijn heeft Samsung zojuist een nieuwe update uitgerold. De update komt als eerste binnen op toestellen in Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Samsung doet het de laatste tijd erg goed op het gebied van software-updates. Maandelijkse beveiligingsupdates rollen snel uit en toestellen worden steeds langer ondersteund. Een aantal maanden geleden, vier jaar na de introductie van de Galaxy S7-serie, liet Samsung weten dat het bedrijf de ondersteuning voor de toestellen definitief heeft gestopt. Dit blijkt echter niet helemaal te kloppen, want de website Sammobile schrijft nu dat gebruikers in Canada en het Verenigd Koninkrijk een nieuwe update hebben ontvangen.

Aangezien Samsung is gestopt met de uitrol van Android-updates en reguliere beveiligingspatches bestaat de nieuwste update waarschijnlijk uit patches voor een kritiek probleem. Om welk probleem het precies gaat is nog onduidelijk, maar mogelijk gaat het om een lastige bug of een beveiligingslek. Het is in ieder geval goed om te weten dat Samsung de Galaxy S7 nog steeds in de gaten houdt.

via [androidplanet]