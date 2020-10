“LG Wing Komt Naar Nederland Voor 1099 Euro”

LG introduceerde vorige maand in thuisland Zuid-Korea de opmerkelijke LG Wing. Deze smartphone is uitgerust met twee schermen, waarvan één 90 graden gedraaid kan worden. Hierdoor ontstaat een ‘T-vorm’ die een nieuwe multi-takservaring creëert. Bij de introductie van de LG Wing was nog geen duidelijkheid over een Nederlandse lancering, maar we weten nu dat de smartphone binnenkort verkrijgbaar zal zijn via de retailer Belsimpel.

De LG Wing valt op door zijn unieke vormgeving. De smartphone beschikt namelijk over een 6,8-inch P-OLED-scherm (2460 bij 1080 pixels) met daarachter een kleiner scherm die je tevoorschijn kunt halen door het grote scherm 90 graden te draaien. Het tweede scherm is 3,9-inch groot en heeft een resolutie van 1240 bij 1080 pixels. In de onderstaande video zien we hoe je de smartphone in ‘Swivel mode’ gebruikt om de schermruimte in apps uit te breiden of twee afzonderlijke apps naast elkaar te draaien.

Intern vinden we een Snapdragon 765G-processor met een 5G-modem, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4000 mAh accu die je draadloos kunt opladen, een 32MP pop-up selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 12MP groothoeklens met een grotere pixelgrootte voor betere foto’s in het donker. De behuizing heeft een militaire graad aan bescherming (MIL-STD 810G-certificering).

De LG Wing komt naar de Verenigde Staten voor 999 dollar. In India krijgt de smartphone een adviesprijs mee van omgerekend 800 euro. In het vierde kwartaal komt de LG Wings ook naar Nederland, maar een adviesprijs hebben we nog niet. De webwinkel Belsimpel heeft de smartphone echter al op zijn website staan voor een verwachte verkoopprijs van 1099 euro. Deze prijs kan dus nog veranderen. Een exacte levertijd heeft Belsimpel nog niet. Momenteel staat er “Binnenkort verwacht”.

via [AW]