Nokia 5 En Nokia 6 Ontvangen Beveiligingspatch Oktober 2020

HMD Global heeft zojuist de beveiligingspatch van oktober uitgerold naar de Nokia 5 en Nokia 6. Dat is best netjes want de toestellen zijn inmiddels alweer 3.5 jaar oud.

Nokia belooft de smartphones van de fabrikant 2 jaar lang te voorzien van Android-updates en drie jaar lang van beveiligingsupdates. Na deze periode is het altijd maar afwachten of het toestel nog een update ontvangt. Voor gebruikers van de Nokia 5, die in februari van 2017 op de markt verscheen, is het dan ook een leuke verrassing dat ze nu de beveiligingspatch van oktober 2020 kunnen downloaden. De update is 258MB groot en zorgt ervoor dat de smartphone weer wat beter is beveiligd tegen kwetsbaarheden.

Dezelfde beveiligingspatch is nu ook te downloaden op de Nokia 6. Dit toestel werd tegelijk met de Nokia 5 op de markt gebracht.

via [droidapp]