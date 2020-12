Microsoft Surface Duo Komt Begin 2021 Naar Duitsland, Frankrijk en VK

Microsoft zal de Surface Duo, een Android-smartphone met twee schermen, begin 2021 in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada op de markt brengen. De Surface Duo is momenteel alleen in de Verenigde Staten verkrijgbaar.

Een exacte releasedatum heeft Microsoft niet gegeven, maar het is in ieder geval duidelijk dat de smartphone begin 2021 in verschillende Europese landen verkrijgbaar is. We weten nog niet of Microsoft van plan is om de Surface Duo op een later tijdstip in meer Europese landen op de markt te brengen, maar het bedrijf belooft begin 2021 meer bekend te maken over de plannen met de Surface Duo.

De Surface Duo heeft een forse adviesprijs meegekregen van 1399 dollar. Hiervoor krijg je een Android-smartphone die beschikt over twee 5,6-inch OLED-schermen met een resolutie van 1800 x 1350 pixels, een Snapdragon 855-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 11MP camera en een 3577mAh accu. De smartphone weegt 250 gram en meet dichtgeklapt 145,2×93,3×9,9mm. De smartphone valt niet bij iedereen goed in de smaak. Zo klagen mensen die de smartphone al hebben gebruikt onder andere over lag en het ontbreken van high-end features.

via [tweakers]