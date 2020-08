Xiaomi Redmi 9A Nu In Nederland Verkrijgbaar

Xiaomi heeft een nieuwe budget-smartphone in Nederland op de markt gebracht. De Xiaomi Redmi 9A is in verschillende kleuren verkrijgbaar en krijgt een adviesprijs mee van slechts 99 euro.

Ben je nog opzoek naar een smartphone voor weinig geld, dan is de Xiaomi Redmi 9A misschien een optie. De Redmi 9A beschikt over een 6,53-inch scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels, een MediaTek octa-core processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 13MP rear-camera, een 5MP selfie-camera, een 5000 mAh accu en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De smartphone draait op Android 10 met de MIUI 12-schil.

De Xiaomi Redmi 9A is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com en Belsimpel in de kleuren blauw, zwart en groen.

via [droidapp]