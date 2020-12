“Samsung Brengt In 2021 Toch Wel Een Galaxy Note-smartphone Op De Markt”

Het ziet er naar uit dat de Galaxy Note-serie van Samsung in de toekomst verdwijnt. Volgens eerdere berichten uit het geruchtencircuit stopt Samsung volgend jaar al met de Galaxy Note-serie. De laatste berichten spreken dit echter weer tegen. Samsung zou in ieder geval nog van plan zijn om volgend jaar de Galaxy Note 21 te introduceren.

In eerdere berichten schreven wij dat de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra, die Samsung dit jaar op de markt bracht, mogelijk de laatste Note-smartphones zijn. Een hogere Samsung-medewerker zou nu echter tegen de Zuid-Koreaanse Yonhap News hebben gezegd dat Samsung in 2021 wel degelijk een Note-serie uitbrengt. “We bereiden ons voor op het uitbrengen van een Galaxy Note-lijn in 2021.”

We durven nog niet met zekerheid te zeggen dat we volgend jaar inderdaad kunnen rekenen op de Galaxy Note 21, aangezien persbureau Reuters eerder nog aangaf van drie verschillende bronnen gehoord te hebben dat Samsung in 2021 stopt met de Galaxy Note-serie. Samsung heeft daarnaast aangegeven dat er in 2021 meer Galaxy-smartphones komen met de S-Pen. De bron van Yonhap News zegt hierover: “deze uitleg betekent niet het einde van de Note-lijn.”

De berichten rondom de Galaxy Note 21 spreken elkaar dus tegen, waardoor het nog niet helemaal duidelijk is of Samsung nou wel of niet de Galaxy Note 21 zal introduceren. Het laatste bericht geeft fans van de Note-serie echter wel weer wat hoop. Zodra Samsung zelf meer duidelijkheid geeft delen wij dit uiteraard met jullie.

via [androidplanet]