Samenwerking Qualcomm En Google Maakt 4 Jaar Lang Android-updates Mogelijk

Qualcomm en Google hebben een betere samenwerking aangekondigd die er voor kan zorgen dat Android-gebruikers langer software-updates ontvangen. Zo krijgt de onlangs gepresenteerde Snapdragon 888-chip minimaal vier jaar lang ondersteuning voor Android-updates en beveiligingsupdates.

Er zijn een hoop mensen die klagen dat hun Android-smartphones niet lang genoeg Android-updates ontvangen. Inmiddels zijn er verschillende fabrikanten die hun smartphones steeds langer ondersteunen en updates steeds sneller uitrollen, maar het kan altijd beter. Daarom zijn Qualcomm en Google een betere samenwerking aangegaan die er voor zorgt dat de chipsets van Qualcomm langer ondersteuning krijgen voor software-updates.

Wat dit in de praktijk zal opleveren is nog even afwachten, omdat de fabrikant van de smartphone de eindverantwoordelijke is voor het uitbrengen van updates. Toch is het goed om te zien dat verschillende bedrijven hun best doen om langere updates mogelijk te maken.

via [androidplanet]