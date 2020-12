Android 11-update Rolt Wereldwijd Uit Naar Samsung Galaxy Note 20

Gisteren schreven wij dat de Android 11-update met de One UI 3.0-schil in Nederland en België uitrolt naar alle Galaxy S20-gebruikers. Samsung heeft dezelfde update nu echter ook wereldwijd uitgerold naar de Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Ultra.

Nadat de Galaxy S20-serie als eerste een Android 11-update ontving is nu de Galaxy Note 20-serie aan de beurt. Op een later tijdstip rolt de update ook uit naar de Galaxy S10-serie, de Note 10-serie, de smartphones in de Galaxy A-lijn en de opvouwbare smartphones van het bedrijf. Samsung heeft zelf niet bekendgemaakt dat de Galaxy Note 20 nu een update ontvangt, maar uit berichten van gebruikers kunnen we opmaken dat de wereldwijde uitrol is gestart, zo schrijft Sammobile.

Android 11 met de One UI 3.0-schil brengt verschillende verbeteringen met zich mee, waaronder meer privacy-functies een eenvoudigere interface die vloeiender werkt en een verbeterde camera- en gallery-app. De update is 2.5GB groot en rolt in fasen uit. We verwachten dat de update binnen enkele dagen ook bij Nederlandse gebruikers aankomt.

via [AW]