Bescherm Je Samsung Galaxy A51 Met Deze Methodes

De Samsung Galaxy A51 is een van de meest succesvolle smartphones van het afgelopen jaar. Samsung introduceerde de Galaxy A51 in december 2019 en in het eerste kwartaal van 2020 was het al de best verkochte smartphone ter wereld. Er zijn dus veel mensen die een Galaxy A51 in hun bezit hebben en wij helpen deze gebruikers graag om het beste uit hun smartphone te halen.

Updates

Mede dankzij het succes van de Galaxy A51 rolt Samsung regelmatig updates uit naar de smartphone. Wij raden daarom aan om vaak op updates te controleren, zodat je altijd de laatste beveiligingspatch hebt geïnstalleerd en gebruik kunt maken van de nieuwste Android-functies. Het installeren van updates voorkomt dat kwaadaardigen misbruik kunnen maken van lekken in de software. De smartphone is nog maar één jaar oud, dus gebruikers kunnen nog meerdere jaren rekenen op nieuwe Android- en beveiligingsupdates.

Hoesjes

Naast het beveiligen van de software is het ook belangrijk om de buitenkant van de smartphone te beschermen met een hoesje. Doordat de Galaxy A51 een populaire smartphone is kunnen consumenten gelukkig kiezen uit veel verschillende hoesjes, waaronder doorzichtige hoesjes, hoesjes die ook de voorkant beschermen, bedrukte hoesjes en “wallet cases” waarin je naast de smartphone ook je pasjes en geld kwijt kunt. Een samsung a51 hoesje is al verkrijgbaar vanaf 10 euro met enkele uitschieters van 25 euro.

Beveiliging

Nu je de software en hardware hebt beveiligd is het belangrijk om ook je data en privacy te beschermen tegen dieven. Gelukkig beschikt de Galaxy A51 over de nieuwste technologieën, waaronder een in-display vingerafdrukscanner. Hierdoor is het mogelijk om de smartphone te vergrendelen met een vingerafdrukbeveiliging. In plaats van een wachtwoord of patroon leg je bij deze methode simpelweg je vinger op het scherm om bijvoorbeeld de smartphone te ontgrendelen of betalingen af te ronden. Mocht je het niet prettig vinden om de Galaxy A51 te ontgrendelen met een vingerafdruk, dan kun je ook kiezen voor gezichtsontgrendeling. Hierbij hou je je gezicht 20 tot 50 centimeter van het scherm en zal de smartphone met behulp van de selfie-camera controleren of je de eigenaar van het toestel bent.

Gebruiken jullie dezelfde methodes om je Galaxy A51 te beschermen tegen beschadigingen, hackers en dieven?