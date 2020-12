ZTE Axon 20 5G Met Camera Achter Het Scherm Kost 449 Euro

ZTE heeft de Europese adviesprijs van de ZTE Axon 20 5G bekendgemaakt. De ZTE Axon 20 5G is de eerste smartphone waarbij de selfie-camera onder het scherm is geplaatst. De smartphone krijgt in Europa een adviesprijs mee van 449 euro.

De ZTE Axon 20 5G beschikt over een 6,92-inch scherm zonder uitsparing of inkeping. Dit komt omdat de fabrikant de smartphone heeft voorzien van een 32MP “in-display” camera, oftewel een camera die onder het scherm is geplaatst. Dankzij een speciale dunne kathodelaag in combinatie met een eigen ontworpen algoritme, een aangepaste ‘pixel-matrix’, een speciale driver circuit en een ‘dual-control-chip’ is het mogelijk om foto’s te maken door het scherm heen.

Intern vinden we een Snapdragon 765G-processor met 5G-ondersteuning, maximaal 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4220 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een macrolens en een dieptelens.

Aanschaffen kan via de website van de fabrikant. De ZTE Axon 20 5G is echter wel beperkt verkrijgbaar. Zo moet je momenteel een aantal vragen beantwoorden en als je de juiste antwoorden hebt gegeven krijg je een code waarmee je de smartphone kunt aanschaffen.

via [androidplanet]