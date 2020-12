Android 11-update Voor OnePlus 7 en 7T Uitgesteld

OnePlus heeft bekendgemaakt dat de uitrol van Android 11 voor de OnePlus 7 en de OnePlus 7T is uitgesteld. Er is namelijk een probleem gevonden die eerst moet worden opgelost. De stabiele versie van Android 11 zal nu in 2021 worden uitgerold.

De Chinese fabrikant heeft in een forum-bericht uitgelegd dat er een probleem is gevonden tijdens het testen van de Android 11-software. Exacte details heeft OnePlus niet gegeven, maar het probleem is ontdekt bij de decryptie van gegevens. OnePlus heeft de hulp van Qualcomm ingeroepen om het probleem op te lossen.

Het probleem komt overigens alleen voor in de Hydrogen-versie van de Android-software. Deze variant van de software gebruikt OnePlus voor de Chinese markt. Het is echter wel aannemelijk dat het probleem invloed heeft op de Europese variant van de Android 11-update met de Oxygen-skin.

OnePlus verwacht dat Qualcomm in de komende week met een oplossing komt, waarna het bedrijf kan starten met de open bèta. Het is nog onduidelijk hoe lang we moeten wachten op de publieke uitrol van Android 11.

via [tweakers]