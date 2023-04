ASUS ROG Phone 7 En 7 Ultimate Officieel Aangekondigd

ASUS heeft deze week zijn nieuwste gamingsmartphone aangekondigd. De ASUS ROG Phone 7 en de ROG Phone 7 Ultimate komen grotendeels overeen met hun voorganger, maar bevatten ook een aantal interessante verbeteringen.

Zowel de ASUS ROG Phone 7 als de 7 Ultimate beschikken over een krachtige Snapdragon 8 Gen 2-processor met maximaal 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Het OLED-scherm is 6,78-inch groot en heeft een resolutie van 2448×1080 pixels, een 165Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner. De accu heeft een capaciteit van 6000mAh en kan met 67W snelladen. Voorop vinden we een 32MP selfie-camera en achterop een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP ultragroothoeklens en een 5MP macrolens.

De smartphone heeft een 3.5mm koptelefoonaansluiting en de behuizing is uitgerust met “air triggers” die je kunt gebruiken tijdens het gamen. Daarnaast kun je met “vibration mapping” aangeven dat de smartphone moet trillen wanneer je een bepaalde gedeelte van het scherm aanraakt. Dit is handig om to combineren met virtuele knoppen in een spel, zodat je niet alleen ziet, maar ook voelt dat je de knop indrukt.

De ASUS ROG Phone 7 Ultimate komt met wat extra’s. Deze uitvoering beschikt namelijk over een tweede display op de achterkant van de behuizing. Deze kun je gebruiken voor binnenkomende notificaties en extra informatie. Daarnaast komt de ROG Phone 7 Ultimate met een Aeroactive Portal-systeem. Dit is een deurtje aan de achterkant van de behuizing waarin koude lucht in kan stromen en warme lucht uit kan stromen. Dit zorgt voor een nog betere koeling, wat nodig is voor de extra lange gaming-sessies. Op dit deurtje kun je accessoires aansluiting, zoals de Aeroactive Cooler 7. De Aeroactive Cooler 7 bevat ingebouwde speakers, led-lampjes, een koptelefoonaansluiting, fysieke knoppen om te gebruiken tijdens het gamen en een ingebouwde ventilator.

Je kunt per direct een bestelling plaatsen op de website van ASUS. Voor de ROG Phone 7 met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte betaal je 999 euro. De uitvoering met 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte kost 1199 euro. Voor de ROG Phone 7 Ultimate, die alleen beschikbaar is met 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte, betaal je 1399 euro.

via [androidplanet]