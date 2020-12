“OnePlus 9 Krijgt 50MP Camera”

Er zijn nieuwe details opgedoken over de aankomende OnePlus 9. Volgens de laatste berichten krijgt de nieuwe vlaggenschip-smartphone een driedubbele camera met een 50MP hoofdlens. De andere twee sensoren zijn een zoomlens en een groothoeklens.

Berichten over de OnePlus 9 camera doken eerder al op. Zo was de camera al te zien op enkele foto’s en zou OnePlus een samenwerking hebben opgezet met het bedrijf Leica. Nu zijn er meer details over de lenzen opgedoken. De hoofdcamera krijgt volgens de laatste geruchten een 50MP lens met een f/1.9 diafragma. De ultra groothoeklens kan 20MP foto’s maken en heeft een f/1.8 diafragma. De derde camera heeft een 12MP zoomlens met optische beeldstabilisatie.

OnePlus brengt meer modellen onder de OnePlus 9-serie op de markt, waaronder de OnePlus 9 Pro. De Pro-uitvoering krijgt volgens de geruchten vier camera’s. Ook krijgt het scherm van de OnePlus 9 Pro afgeronde randen en rust OnePlus de smartphone uit met een aantal extra features. Als laatste komt de fabrikant met de OnePlus 9E, wat waarschijnlijk een goedkopere uitvoering is. De introductie van de drie smartphones zal vermoedelijk in maart 2021 plaatsvinden.

via [androidplanet]