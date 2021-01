Qualcomm Introduceert Snapdragon 870 Processor

Qualcomm heeft zojuist een nieuwe processor aangekondigd. De Snapdragon 870 is de opvolger van de Snapdragon 865-processor en zal onder andere worden gebruikt door Motorola, OnePlus, OPPO en Xiaomi.

De Snapdragon 870-chipset is gebakken op 7nm en maakt opnieuw gebruik van een Cortex-A77 CPU. Het gaat nu echter om een overklokte versie met een snelheid van 3,2 GHz. Dit is op dit moment de hoogste kloksnelheid bij een mobiele processor. De chipset heeft ondersteuning voor wifi 6 en is uitgerust met de Snapdragon X55-modem voor 5G.

We weten nog niet wanneer de eerste smartphone met de nieuwe chipset op de markt zal verschijnen, maar de fabrikanten Motorola, OnePlus, OPPO en Xiaomi hebben al aangegeven dat ze de chipset gaan gebruiken.

via [AW]