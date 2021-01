“Motorola Nio Met Twee Uitsparingen In Het Scherm Te Zien Op Gelekte Foto’s”

Op de onderstaande foto’s is een aankomende smartphone van Motorola te zien. Het zou gaan om de Motorola Nio, die onder andere is uitgerust met een vierdubbele camera en twee ronde uitsparingen in het scherm voor een dubbele selfie-camera.

De beelden zijn gepubliceerd op de website Voice en tonen de Motorola Nio van de voorkant, achterkant en zijkant. We zien achterop een kleine vierkante camera-module met vier lenzen. Deze module zou beschikken over een 64MP hoofdlens, een 16MP groothoeklens en een dieptelens. Details over de vierde lens ontbreken nog.







Voorop zien we twee ronde uitsparingen in het scherm. Hierin vinden we een reguliere selfie-camera en een groothoeklens. Intern beschikt de Motorola Nio volgens de geruchten over een Snapdragon 865-processor, 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant in de aan/uit-knop. De smartphone draait uit de doos op Android 11.

Motorola Nio is waarschijnlijk de codenaam voor de smartphone. Vermoedelijk verschijnt de smartphone onder de naam “Motorola Edge S” op de markt, als opvolger van de Motorola Edge. We weten nog niet wanneer Motorola de smartphone officieel wil introduceren.

via [androidplanet]