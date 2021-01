Netflix Telt Nu 200 Miljoen Abonnees

Netflix heeft bekendgemaakt dat in het vierde kwartaal van dit jaar 8,5 miljoen mensen zich hebben aangemeld bij de populaire streamingdienst. Hierdoor telt Netflix nu maar liefst 200 miljoen abonnees. Netflix heeft ook bekendgemaakt welke series en films het populairste waren.

Netflix wist in drie jaar tijd te groeien van 100 miljoen abonnees naar 200 miljoen abonnees. In 2020 telde het bedrijf een toename van 37 miljoen betalende klanten. Deze groei is mede te danken aan het coronavirus. Het afgelopen jaar noteerde Netflix een omzet van ongeveer 25 miljard dollar en een nettowinst van 2,8 miljard dollar. In het eerste kwartaal van 2021 verwacht Netflix een omzet van 7,1 miljard dollar en een nettowinst van 1,4 miljard dollar.

De serie The Crown was in 2020 de populairste serie. Meer dan 100 miljoen huishoudens keken naar het vierde seizoen van The Cown. De serie The Queen’s Gambit wist in korte tijd 60 miljoen kijkers te bereiken. De sciencefictionfilm The Midnight Sky bereikte naar schatting 72 miljoen huishoudens in de eerste vier weken na de lancering. De films Holidate en The Christmas Chronicles 2 deden het met 68 miljoen en 61 miljoen kijkers ook erg goed.

via [AW]