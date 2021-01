Eerste Opvouwbare Smartphone Van Xiaomi Gespot

Op het internet zijn vier foto’s verschenen waarop de eerste opvouwbare smartphone van Xiaomi te zien zou zijn. De smartphone is gespot in China en heeft een groot scherm. Het uiterlijk is grotendeels verborgen door een beschermhoes, die speciaal is ontworpen om te voorkomen dat details uitlekken.

Na Samsung, Huawei en Motorola komt ook Xiaomi met een opvouwbare smartphone. De productie lijkt in een vergevorderd stadium te zijn, want een prototype is nu gespot in een metro in China. Doordat de smartphone draait op MIUI 12 weten we dat het gaat om een Xiaomi-toestel. De smartphone heeft een ontwerp dat veel wegheeft van de Samsung Galaxy Z Fold-series, waarbij je de smartphone openklapt als een boek.









Specificaties hebben we nog niet, behalve dat het exemplaar op de foto’s beschikt over 256GB opslagruimte. Een selfie-camera lijkt te ontbreken of onder het scherm te zitten. We weten nog niet wanneer Xiaomi de smartphone officieel zal introduceren.

via [droidapp]