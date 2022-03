Xiaomi Verkocht In 2021 Meer Dan 190 Miljoen Smartphones

De Chinese fabrikant Xiaomi blijft groeien op de smartphonemarkt. Zo wist het bedrijf in 2021 meer smartphones te verkopen als in het jaar daarvoor en noteerde de fabrikant ook meer winst. Wereldwijd verkocht Xiaomi meer dan 190 miljoen smartphones.

Xiaomi heeft de cijfers van 2021 gedeeld. In het overzicht staat dat Xiaomi in dat jaar 190,3 miljoen smartphones heeft verkocht. Dat is zo’n 30 procent meer dan in 2020. Het aantal premium-smartphones dat over de toonbank ging steeg zelfs met 160 procent naar in totaal 24 miljoen exemplaren.

Ook de nettowinst steeg behoorlijk. Zo noteerde Xaomi een nettowinst van 22 miljard Chinese Yuan, een stijging van 69,5 procent. De totale omzet bedroeg 208,9 miljard Chinese Yuan. Dat Xiaomi thuishoort in het rijtje met populairste smartphonefabrikant ter wereld is wel duidelijk. In 14 landen is Xiaomi zelfs de bestverkochte smartphonefabrikant.

