“Leveringen Samsung Galaxy S21 Vanwege Succes Vertraagd”

De leveringen van de Galaxy S21, Galaxy S21 Plus en de Galaxy S21 Ultra hebben vertraging opgelopen. Klanten moeten hierdoor nog wat langer wachten voordat de postbode hun nieuwe smartphone komt brengen. Volgens Samsung is de vertraging te wijten aan een groter aantal bestellingen dan verwacht.

Samsung stuurt momenteel de onderstaande e-mail naar klanten die een Galaxy S21-toestel hebben besteld, zo blijkt uit het bericht van AndroidWorld. De smartphone zou eigenlijk deze dagen bij de consumenten worden bezorgd, maar Samsung vraagt om nog een aantal dagen langer geduld te hebben. In de onderstaande e-mail staat de gebruiker de Galaxy S21 uiterlijk 1 februari ontvangt, maar sommige gebruikers melden dat ze moeten wachten tot 4 februari.

De vertraging van een aantal dagen is volgens Samsung te verwijten aan “het overweldigend succes in het aantal pre-orders“. Volgens Samsung België zijn er twee keer zoveel pre-orders van de Galaxy S21 geplaatst in vergelijking met de volledige pre-order periode van de Galaxy S20. De vertraagde leveringen lijkt voornamelijk klanten te treffen die de smartphone via de website van Samsung hebben besteld. Mensen die hun toestel bij een retailer hebben gekocht kunnen wel dit weekend al met de smartphone de slag.